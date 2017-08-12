جيش الاحتلال ينتهك سيادة لبنان بحرًا وجوًا - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

أفاد بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم بأنّ زورقا حربيا تابعا لبحرية العدو الإسرائيلي أقدم على انتهاك سيادة المياه الإقليمية اللبنانية مقابل بلدة رأس الناقورة الجنوبية الحدودية لمسافة حوالى 315 مترا ولمدة 4 دقائق.

ولفت البيان إلى أنّ هذا الخرق البحري ترافق مع تحليق طائرة استطلاع من دون طيار تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في أجواء المنطقة، وعلى الأثر باشرت قيادة الجيش اللبناني في متابعة موضوع الخرق المزدوج بالتنسيق مع قوات الامم المتحدة المؤقتة في لبنان ” اليونيفل ” .