انفجار عنيف يهز موقعًا لتنظيم "داعش" في الحويجة - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

أفاد مصدر محلي في كركوك بالعراق، بأن انفجارا عنيفا هز موقعا لتنظيم “داعش ” في الحويجة، مشيرا إلى أن التنظيم الإرهابي كان يفرض رقابة مشددة على الموقع.

وقال المصدر -الذي طلب عدم الكشف عن هويته في تصريحات اليوم السبت، لقناة ” السومرية نيوز ” – إن انفجارا عنيفا هز أحد مواقع تنظيم ” داعش ” الإرهابي في قضاء الحويجة، الكائن على بعد 55 كم جنوب غربي كركوك.

وأضاف أن الانفجار لم تتحدد طبيعته بعد، ولم تتوفر المعلومات الاولية عن عدد القتلى من إرهابيي التنظيم، ولفت إلى أن الموقع المستهدف كانت تفرض عليه قبل الانفجار رقابة شديدة من قبل التنظيم.

يذكر أن مصدرا أمنيا عراقيا أفاد، في وقت سابق اليوم، بمقتل 4 مدنيين وإصابة 9 آخرين بينهم نساء وأطفال، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت نازحين من مناطق يسيطر عليها تنظيم ” داعش ” شمال محافظة صلاح الدين.