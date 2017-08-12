" كي يولد من جديد " يتيح الفرصة لـ46 مسلمًا جديدًا لأداء فريضة الحج - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أتاح برنامج ” كي يولد من جديد ” الذي ينظمه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأحساء الفرصة لـ46 مسلمًا جديدًا في الأحساء لأداء فريضة الحج لهذا العام 1438 هـ.

وأوضح مدير مكتب تعاوني الأحساء المهندس عبدالرحمن بن سليمان الجغيمان أنه تم إعداد البرنامج الذي سيتم من خلالها تقديم العديد من الدروس التعليمية لتثقيف المسلمين الجديد عن مناسك الحج وأحكامه ومحضوراته، مبيناً أنه سيقدم البرنامج مجموعة من دعاة المكتب.