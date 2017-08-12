الإثنين.. رئيس البرلمان العربي يزور العراق - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

يبدأ رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي زيارة إلى العراق بعد غد الإثنين لمدة ثلاثة أيام، يبحث خلالها سُبل التعاون والتنسيق والتشاور وتبادل وجهات النظر بين البرلمان العربي ومجلس النواب العراقي.

وقال ” السلمي ” في بيان له اليوم، إن الزيارة تهدف إلى التأكيد على دعم البرلمان العربي لجهود العراق في محاربة الإرهاب، وضرورة عودة العراق لممارسة دوره الطبيعي في العمل العربي المشترك، فضلاً عن التأكيد على رفض البرلمان العربي للتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي للعراق، والوقوف مع دولة العراق للمحافظة على استقلالها وأمنها ووحدة شعبها وسلامة أراضيها.

يشار إلى أن رئيس البرلمان العربي سيلتقي خلال الزيارة مع عددٍ من المسؤولين العراقيين، على رأسهم الرئيس العراقي فؤاد معصوم، ورئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، ووزير الخارجية العراقي الدكتور إبراهيم الجعفري، ورئيس مجلس النواب العراقي الدكتور سليم الجبوري.