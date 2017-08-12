نائب الرئيس اليمني يؤكد ضرورة توحيد الخطاب الإعلامي لاستعادة الدولة - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

أكد نائب رئيس الجمهورية اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، ضرورة توحيد الخطاب الإعلامي، نحو المعركة الوطنية الهادفة لاستعادة الدولة ودحر الانقلاب وبناء اليمن الاتحادي، الذي يحلم به كافة أبناء الشعب اليمني.

جاء ذلك خلال لقاء نائب الرئيس اليمني اليوم السبت مع وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، للاطلاع على المستجدات والجهود المبذولة في إطار الوزارة ، وتفعيل مؤسسات الإعلام الرسمية للقيام بدورها المنوط بها.

واستمع نائب الرئيس اليمني -خلال اللقاء- إلى تقرير عن الوضع الحالي لوسائل الإعلام الرسمية وأدائها الذي تتولاه في مواجهة الانقلاب ومساندة الشرعية والعراقيل التي تحد من تقديمها أداءً إعلامياً مثالياً، مثمناً الجهود التي يتولاها الوزير وكل الإعلاميين العاملين في كل الوسائل الرسمية وتقديره لما يبذلونه في ظل ظروف وأوضاع صعبة.

وشدد على ضرورة توحيد الخطاب الإعلامي المواكب لمجريات المعركة الوطنية والمصيرية وبلورة خطاب مشترك يعزز الروح الواحدة لكل اليمنيين ، ويُثني على الدور الأخوي المساند للشعب اليمني من قبل دول التحالف وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

كما شدد على ضرورة ارتفاع هذا الصوت العاقل والانصراف نحو الجهد الوطني ومعركة الكرامة الحالية وإدراك طبيعة المرحلة والالتزام الأخلاقي والمهني للإعلاميين وللأصوات الرسمية بهذا الهدف، وأكد ضرورة ارتقاء الخطاب الإعلامي الى مستوى التحديات والقضايا الكبرى التى تواجهها اليمن بقيادة الشرعية ، وتعزيز الجبهة الداخلية والتلاحم الوطني وتجاوز كل ما من شأنه تأجيج الصراعات ، واذكاء الضغائن وتوسيع الشروخ داخل الروح والجسد اليمني المثخن والمقاوم.

ولفت إلى تضحيات المؤسسة العسكرية والجيش الوطني والمقاومة الشعبية وقوات التحالف العربي وكفاح المجتمع اليمني بمختلف أطيافه وشرائحه في تحدي ومناهضة المشروع الإنقلابي وذيوله وكل أدواته على امتداد الوطن وهو ما يتطلب تركيزاً كبيراً على هذه التضحيات تغطيةً ومتابعةً وتوثيقاً وتخليداً وتمجيداً يدفع باتجاه تعزيز الروح المقاومة على طريق الخلاص والانتصار.

وأكد صالح اهتمام القيادة السياسية ممثلة في الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بتطوير أداء الإعلام الرسمي ورفع مستوى أدائه وتحسين أوضاع العاملين فيه بما يمكنهم من أداء واجبهم الوطني بالشكل الأمثل ومجابهة الإعلام الدعائي والخزعبلات والأكاذيب التي يروج لها إعلام الانقلاب.

بدوره، أكد وزير الاعلام اليمني أنهم لن يألوا جهداً في مواجهة الانقلاب ، وكشف جرائمهم وانتهاكاتهم بحق اليمنيين ، والعمل لمشروع الدولة اليمنية ومعركة التحرير.