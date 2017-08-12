مصرع 12 شخصا جراء الفيضانات في شمال شرقي إيران - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

أعلن المتحدث باسم وكالة الكوارث في إيران علي بختياري، مصرع 12 شخصا جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيزة في شمال شرقي البلاد.

وقال بختياري -حسبما ذكرت قناة ” سكاي نيوز ” الإخبارية اليوم السبت- إن الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة تسببت في مقتل 12 شخصا في ثلاث محافظات تقع شمال شرقي البلاد وهي ” غلستان وخراسان وخراسان رضوي ” ، مضيفا أن شخصين آخرين على الأقل في عداد المفقودين.

بدوره، قال رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيرانية مجتبى أحمدي، إنه من الصعب معرفة أعداد القتلى بالضبط، لأن الفيضانات وقعت خلال عطلة نهاية الأسبوع، عندما خرج العديد من الإيرانيين إلى ضفاف الأنهار للتنزه.

فيما قالت هيئة الأرصاد الجوية في البلاد، إنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار حتى يوم الجمعة المقبل.