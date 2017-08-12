" وول ستريت " تغلق على ارتفاع طفيف - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع يوم الجمعة منهية خسائر استمرت على مدار ثلاثة أيام مع مراهنة المستثمرين على خفض أسعار الفائدة الأمريكية لكن تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية قلص المكاسب.

واستنادا إلى أحدث البيانات المتوافرة ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 14.31 نقطة، أو ما يعادل 0.07 بالمئة، إلى 21858.32 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 3.11 نقطة تعادل 0.13 بالمئة إلى 2441.32 نقطة وزاد المؤشر ناسداك المجمع 39.68 نقطة، أو 0.64 بالمئة، إلى 6256.56 نقطة.