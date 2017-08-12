جامعة القصيم تنظم معرضًا للتعريف برؤية 2030 - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

افتتح وكيل عمادة شؤون الطلاب الدكتور فهد الضالع أول أمس، معرضاً تعريفياً حول رؤية المملكة 2030، وذلك بمقر عمادة خدمة المجتمع بمدينة بريدة.

ويضم المعرض عددا من المنشورات التي توضح رؤية المملكة 2030، وأهدافها الاستراتيجية، وتشرح كيفية ترجمة هذه الأهداف إلى خطة عمل استراتيجية، كما تعرض للبرامج التي تحقق تلك الرؤية وآلية عملها، بالإضافة إلى التعريف بالمحاور التي بنيت عليها الرؤية، والركائز التي تعزز مواطن القوة لدى المملكة.

وعرف المعرض بالبرامج التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، البالغ عددها 12 برنامج لتحقيق الرؤية ضمت برنامج الإسكان، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، وبرنامج تحسين نمط الحياة، وبرنامج تعزيز الشخصية السعودية، وبرنامج ريادة الشركات الوطنية، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة، وبرنامج الشراكات الاستراتيجية، وبرنامج تطوير القطاع المالي، وبرنامج التخصيص، وبرنامج التحول الوطني 2020، وبرنامج تحقيق التوازن المالي.

وأكد الدكتور فهد الضالع عقب الافتتاح، أن إقامة هذا المعرض يأتي استمرارا لجهود الجامعة في التعريف بالرؤية وشرح أدواتها وسبل إنجاحها بشكل سهل ومبسط للطلاب لأنهم هم قادة المستقبل وأبرز من سيقود مسيرة نجاح وتقدم ورقي الوطن.