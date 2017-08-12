أمانة الأحساء تهيئ مدينة الحجاج لاستقبال ضيوف الرحمن - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

هيأت أمانة الأحساء مدينة الحجاج الواقعة بطريق الخليج لاستقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين من سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح وكيل أمانة الأحساء للخدمات المهندس ناجي بن صالح المري أن الأمانة أكدت على القطاعات الحكومية ذات العلاقة المشاركة بالعمل على اتخاذ السُبل اللازمة لخدمة الحجيج في ظل دعم وتوجيهات ومتابعة القيادة الرشيدة – ايدها الله -.

وبين أن الأمانة تُشرف على جميع مرافق مدينة الحجاج وتوابعها ومتابعة الخدمات المقدمة لهم، مشيراً إلى أن الأمانة قامت في الفترة الأخيرة بالتجهيزات الإجرائية والتنفيذية للمدينة وشمل ذلك تجهيز مقرات للإدارات الحكومية لتمكين ممثليها من تنفيذ مهامهم في خدمية الحجيج إلى جانب تكوين لجنة خاصة من الأمانة تشرف على المدينة على مدار الساعة وتخصيص عيادة طبية تابعة لمديرية الشؤون الصحية يشرف عليها أطباء وممرضين للإشراف على الوضع الصحي لضيوف الرحمن وتخصيص جناح للنشر يتبع لوزارة الثقافة والإعلام وتأمين المطويات والكتب التوعوية عن مناسك الحج وتجهيز مقار للشرطة والدوريات الأمنية والدفاع المدني للإشراف على سلامة وأمن الحجاج.