بالصور.. 50 مطوفًا يتبرعون لبنك الدم بالعاصمة المقدسة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قدم 50 مطوفًا من المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا 25 لترًا من الدماء في حملة للتبرع بالدم التي تم تنظيمها بالتعاون مع إدارة المختبرات وبنوك الدم بالعاصمة المقدسة، والتي أطلقها نائب رئيس مجلس ادارة المؤسسة المطوف أسامة بن محمد زواوي بمقر المؤسسة بحي النزهة.

وثمَّن زواوي المشاركة الفاعلة من المطوفين ومنسوبي المؤسسة في المسؤولية الاجتماعية، معبراً عن شكره للمطوفين الذي شاركوا في إنجاح هذه الحملة التي من شانها أن تسهم في تعزيز التفاعل المجتمعي بين أبناء الوطن، وغرس مبادئ ثقافة العمل التطوعي.