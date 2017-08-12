الإثنين.. الرئيس المصري يبدأ جولة أفريقية تشمل 4 دول - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

يبدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الإثنين المقبل جولة أفريقية تستغرق أربعة أيام، يزور خلالها كل من تنزانيا، ورواندا، والجابون، وتشاد.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف في تصريح له اليوم، بأن الرئيس السيسي سيبحث خلال جولته الأفريقية سُبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي، وكيفية التصدي للتحديات المشتركة التي تواجه القارة الأفريقية، فضلاً عن مناقشة مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ما يتعلق بحفظ الأمن والسلم بالقارة.

وأشار يوسف إلى أن الجولة الأفريقية تهدف إلى تكثيف التواصل والتنسيق بين مصر وأشقائها الأفارقة، بالإضافة إلى تدعيم التعاون مع هذه الدول على مختلف الصعد خاصة الصعيدين الاقتصادي والتجاري.