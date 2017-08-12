الشؤون الإسلامية بمكة يستنفر طاقاته استعدادًا لتنفيذ خطة الحج - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

استعد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة منذ وقت مبكّر لموسم حج هذا العام ١٤٣٨ ه من خلال توفير جميع الإمكانيات المطلوبة في تجهيز الجوامع والمساجد والعمل على إنهاء جميع المشروعات الجاري تنفيذها المتعلقة بمساجد المشاعر المقدسة ” في عرفة ومنى ومزدلفة ” ، ومساجد المواقيت الخمسة ومساجد الحل في ” التنعيم وجعرانة ” ومساجد حجوزات السيارات الخمسة في مداخل مكة المكرمة ” مسجد حجز السيارات طريق جدة السريع, ومسجد حجز السيارات طريق المدينة, ومسجد حجز السيارات طريق الليث, ومسجد حجز السيارات طريق السيل, ومسجد حجز السيارات طريق الكر ” .

وعقد فرع وزارة الشؤون الاسلامية بمكة المكرمة اجتماعا برئاسة مدير عام الفرع الشيخ علي بن سالم العبدلي ومديري الإدارات واللجان العاملة في الحج للبدء في تنفيذ الخطة الموضوعة لهذا العام ١٤٣٨، وذلك من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة لتكون هذه المساجد والجوامع جاهزة لاستقبال الحجيج على الوجه المطلوب ولتحقق الأهداف الموضوعة التي سبق وضعها منذ بداية العام في الخطة، والتأكيد على اللجان الفنية المختصة بالمشروعات والصيانة وخاصة فرق الصيانة الذاتية والتعاقدية بمضاعفة الجهد والرقابة على مساجد المشاعر المقدسة ومساجد المواقيت الخمسة ” ميقات يلملم بمحافظة الليث، وميقات السيل الكبير بالطائف, وميقات وادي محرم بالهدا , وميقات الجحفة برابغ ” , ومساجد الحل ” مسجد السيدة عائشة بالتنعيم, ومسجد الحل بجعرانة ” , وكذلك مساجد المشاعر المقدسة ” مسجد الخيف بمنى, ومسجد نمرة بعرفة, ومسجد المشعر الحرام بمزدلفة , ومسجد حجاج البر بمنى ” ، ومعالجة ما يطرأ عليها من ملاحظات وتوفير ما تحتاجه من أدوات ورفع تقارير عنها أولاً بأول طيلة موسم الحج.

وقام مدير الفرع الشيخ العبدلي خلال اليومين الماضين بالعديد من الجولات التفقدية الميدانية شملت جميع المواقيت الخمسة , ومساجد المشاعر المقدسة , ومساجد الحل , ومساجد المنطقة المركزية المحيطة بالحرم الملكي الشريف , ومساجد الحجوزات الخمسةً , للتأكد من جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن , ولتزويد هذه المساجد بما تحتاجه من مستلزمات والعمل على تجهيز المساجد والجوامع في مقار إسكان الحجاج في المنطقة المركزية, والعمل على زيادة عدد الجوامع لإقامة صلاة الجمع فيها مؤقتا وتكليف خطباء لها للتواجد بها طيلة موسم الحج.

وأوضح الشيخ العبدلي أن فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة أحد الأجهزة الحكومية المشاركة في أعمال الحج وهي تتشرف بذلك تحت شعار ” خدمة إلحاج شرف لنا ” وذلك من خلال تجهيز هذه المساجد والجوامع لأداء الصلوات الخمسة بها .

وبين أن الهدف العام للخطة المتعلقة بالفرع خاصة والوزارة عموما هو المشاركة مع بقية أجهزة الدولة المعنية بخدمة حجاج بيت الله الحرام لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن بما يليق بمكانة المملكة، لافتا الانتباه إلى أنه من الأعمال الجديدة للفرع في هذا العام إعداد دراسة لتطوير مساجد المشاعر المقدسة وطرح منافسة تكييف مسجد المشعر الحرام بمزدلفة ومسجد حجاج البر بمنى إلى جانب تسوير ميقات يلملم بمحافظة الليث، مشيراً إلى أنه سيتم البدء بهذه الأعمال قريباً .