بالصور.. سيارة " سوبارو BRZ 2017 " توأم الأداء الياباني - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

عملت سوبارو مع تويوتا على تقديم سيارة رياضية ذات الجانب الاقتصادي، التي تضمن لك الحصول على الأداء الرياضي والسرعة التي تبحث عنها، دون أن تضطر لدفع الكثير من المال للوصول إلى فئة من السيارات، قد تخرب حسابك البنكي.

التصميم الخارجي

تأتي سوبارو BRZ الجديدة لتقدم المزيد من الخطوط الرياضية الحادة، وترتقي بتنافسيتها وسط هذه الفئة.

ففي المقدمة يأتي شعار سوبارو في المقدمة بلونه الأزرق، متصدرا غطاء المحرك ذو الخطوط البارزة الذي يعبر عن قوة السيارة، وخطوط الكتف المرتفعة التي تنساب نحو المصابيح الأمامية المطورة، والتي أصبحت تضم اضاءة نهارية عاملة بالـ LED ومصابيح ضباب جديدة تختفي على جانبي المصد الأمامي.

المصد الأمامي كذلك حصل على تصميم جديد لفتحات التهوية، مع المزيد من الخطوط الديناميكية في الأسفل لتحسين ارتكازية السيارة، وجعل واجهتها أكثر هجومية من المعتاد.

على الجانبين لازالت العجلات المعدنية تعكس الشخصية المحبة للراليات والانطلاق من سوبارو، إضافة إلى المرايا الجانبية انسيابية التصميم، والأبواب انسيابية الخطوط، وكذلك فتحات التهوية خلف أقواس العجلات الأمامية التي تؤكد على شخصية السيارة الرياضية.

في الخلف تبرز BRZ مصابيحها الجديدة المطورة العاملة بالـ LED، وجناح رياضي جديد يعزز من الارتكازية في الخلف، إضافة إلى الخطوط الأكثر بروزا وقوة حول منطقة التخزين الخلفية، والمصد الخلفي البارز مع مشتت الهواء الخلفي، وكذلك فتحات طرد العادم كبيرة الحجم على الجانبين.

المقصورة الداخلية

داخل المقصورة حصلت سوبارو BRZ على الكثير من التطورات لتجعل المقصورة أكثر جاذبية ورياضية، وبخاصة مع الحياكة حمراء اللون البارزة على المقاعد ولوحة القيادة والمقاعد، والكونسول الوسطي الذي يبرز النظام المعلوماتي المتطور، مع أدوات التحكم في مكيف الهواء.

كذلك تأتي عجلة القيادة الرياضية، والعدادات المضيئة باللون الأحمر كعادة سوبارو، والمقاعد الرياضية التي تدعم السائق خلال القيادة السريعة، مع البدالات المعدنية التي تكمل المنظومة.

المحرك والأداء

تعمل سوبارو BRZ بمحرك وحيد يوفر لها أداء رياضي متميز دون أن يفرط في استهلاك الوقود.

فالمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر بقوة 200 حصان وعزم 205 نيوتن.متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات يدفع بالعجلات الخلفية إلى سرعة 100 كم/س خلال 8.2 ثانية، ولسرعة قصوى 210 كم/س.