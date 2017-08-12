بالصور.. كادجار 2017 أول سيارة كروس أوفر مدمجة من رينو - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

استطاعت رينو أن تحقق نجاح كبير مع سيارتها الكروس أوفر كابتشر، والتي فتحت الطريق لتقديم أول سيارة كروس أوفر مدمجة من رينو، وهي كادجار، التي تنوي أن تضفي المزيد من الأناقة والمتعة الفرنسية إلى هذه الفئة، لتبني نجاح جديد لرينو على نجاحها السابق.

التصميم الخارجي

يمكنك أن تعتبر رينو كادجار واحدة من أجمل السيارات في هذه الفئة، بتصميمها الفرنسي وطابعها الخاص من رينو.

ففي المقدمة تأتي علامة رينو كبيرة الحجم لتتصدر الواجهة، مع شبكة التهوية ذات الطابع الرياضي والخطوط المميزة، والتي تحيط بها خطوط الكروم اللامعة، والمصابيح كبيرة الحجم ذات التصميم الأنيق وعدسة الإضاءة الواحدة على الجانب الخارجي من المصباح.

كذلك يأتي المصد الأمامي ذو الخطوط العصرية الانسيابية، مع مصابيح الضباب ذات الإطار الفضي اللامع، مع شبكة التهوية السفلية كبيرة الحجم، وغطاء المحرك كبير الحجم الذي يعبر عن الجانبي الرياضي للسيارة.

على الجانبين الكثير من الخطوط البارزة والانسيابية تسيطر على كادجار، ومنها أقواس العجلات البارزة، والعجلات المعدنية رياضية الطابع، والأبواب البارزة التي تعبر عن قوة السيارة، وكذلك المساحة الزجاجية الجانبية ذات التصميم الأنيق.

في الخلف يبرز الجانب الرياضي من كادجار بشكل أوضح، وخاصة مع المصابيح ذات التصميم الجذاب التي تمتد على جانبي السيارة، والمصد البارز ذو الخطوط الهجومية، والجناح العلوي الذي يعزز من ارتكازية السيارة.

المقصورة الداخلية

داخل مقصورة كادجار تبرز رينو مستوى متميز من الخامة والتميز، وبخاصة مع الخامات عالية الجودة، والتصميم المتميز لعجلة القيادة والكونسول الوسطي، إضافة إلى لوحة العدادات الالكترونية التي تقدم الكثير من التصميمات للعدادات مع عدة ألوان، حتى تختار منها ما يناسبك.

كذلك تقدم السيارة مساحات كبيرة للحركة في الداخل، ومساحات تخزين متميزة في الأمام والخلف، مع مقاعد ذات تصميم خاص يوفر مستوى متميز من الراحة للركاب في الأمام والخلف.

المحرك والأداء

تعمل رينو كادجار بمحرك يقدم أداء جيد للسيارة مع معدل استهلاك للوقود يتميز بالاقتصادية يناسب العائلات.

فالمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.2 لتر ذو شحن توربيني بقوة 130 حصان وعزم 205 نيوتن.متر عند 2000 لفة في الدقيقة، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي القابض من 7 سرعات يدفع بعجلاتها الأمامية.