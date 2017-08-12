الرئيس التنفيذي لرولز رويس: بنتلي بنتايجا نسخة مموهة من أودي Q7 - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

بنتلي ورولز رويس قد ينخرطان في بعض الأحيان في المنافسة الودية ولكن يبدو أن العلاقات الودية ستنتهي مع وصف الرئيس التنفيذي لشركة رولزرويس تورستن موللر لبنتلي بنتايجا بأنها سيارة متصنعة .

وقال في حديث صحفي بأنهم لا يستخدمون كتل الجسم المصنعة للانتاج الضخم لأن هذا ييحد مما يمكن القيام به على جانب التصميم ويقوض التفرد.

وقال مواصلاً كلامه بالتأكيد لأ أحد يريد نسخة مموهة من أودي Q7 في هذا القطاع ووفقا فحقيقة أن موديل كولينان يركب على منصة رولز رويس خاصة يجعلها أفضل بكثير من بنتايجا الذي تدعمه بنية MLB ايفو التي يتم مشاركتها مع Q7 ، بورش كايين، و لامبورجيني أوروس.

وامتنع موللر عن الحديث على أول سيارات الشركة الكروس أوفر ولكن من المرجح أن تكون مدعومة من قبل محرك 6.75 لتر V12 ينتج 563 حصان و900 نيوتن متر من عزم الدوران ويعمل بشاحنين توربينيين.

ويمكن أيضا أن تأتي مجهزة مع المصابيح الأمامية الليزر وتعليق هوائي بنظام رفع خاص يقوم بالملايين من الحسابات كل ثانية ويتفاعل مع معطيات عجلة القيادة، والتسارع والكاميرا.