الشارقة: 11.7 مليار درهم قيمة الاستثمارات العقارية المنفذة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن القيمة الإجمالية للاستثمارات العقارية المنفذة خلال النصف الأول من العام الحالي قد بلغت 11.7 مليار درهم.

وأوضحت الدائرة أن شهر فبراير 2017 شهد ارتفاعاً قياسياً في إجمالي حجم التداولات بلغ 2.4 مليار درهم، ما يشكل زيادة بنسبة 58% مقارنة بالفترة ذاتها من 2016.

وارتفع عدد معاملات البيع بنسبة 45.8 %، بينما ارتفعت معاملات بيع المنفعة بنسبة 628.6 % مقارنة بالعام الماضي.

وتركزت عمليات التداول العقاري في مناطق المشاريع التطويرية في مدينة الشارقة.

وتصدرت المعاملات السكنية معاملات البيع بواقع 1289 معاملة تلتها معاملات المناطق التجارية، حيث بلغ عدد التداولات التجارية 846 عملية، وبارتفاع نسبته 109% وبفارق 441 معاملة عن النصف الأول 2016.