قضم الأظافر عادة سيئة تضر بالصحة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

يعتبر قضم الأظافر عادة سيئة يتبعها الكثير من الأشخاص. إلا أن أضرارها لا تقتصر على شكل الأظافر بل إنها قد تلحق بالصحة أيضاً.

فهي تسبب التهاب محيط الأظافر وتسهل انتقال البكتيريا المؤذية من اليد إلى الفم. كما أنها قد تؤدي إلى انحراف الأسنان.

وقد أظهرت دراسة نشرت نتائجها صحيفة ” بيهافيور ثيرابي أند إكسبيريمنتال بسكياتري ” أن هذه العادة لا ترتبط بالشعور بالقلق فقط. ولفتت إلى أنها عادة الأشخاص الذين يميلون إلى المثالية والجديون الذين لا يمكنهم الخلود إلى الراحة.

وكشفت أن هؤلاء الأشخاص لا يشعرون أبداً بالرضى تجاه ما يقومون به وأنهم يتبعون بعض العادات مثل قضم الأظافر ونتف الشعر للتخلص من طاقتهم السلبية.