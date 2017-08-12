قضم الأظافر عادة سيئة تضر بالصحة - صحيفة صدى الالكترونية

قضم الأظافر عادة سيئة تضر بالصحة
يعتبر قضم الأظافر عادة سيئة يتبعها الكثير من الأشخاص. إلا أن أضرارها لا تقتصر على شكل الأظافر بل إنها قد تلحق بالصحة أيضاً.
فهي تسبب التهاب محيط الأظافر وتسهل انتقال البكتيريا المؤذية من اليد إلى الفم. كما أنها قد تؤدي إلى انحراف الأسنان.
وقد أظهرت دراسة نشرت نتائجها صحيفة ” بيهافيور ثيرابي أند إكسبيريمنتال بسكياتري ” أن هذه العادة لا ترتبط بالشعور بالقلق فقط. ولفتت إلى أنها عادة الأشخاص الذين يميلون إلى المثالية والجديون الذين لا يمكنهم الخلود إلى الراحة.
وكشفت أن هؤلاء الأشخاص لا يشعرون أبداً بالرضى تجاه ما يقومون به وأنهم يتبعون بعض العادات مثل قضم الأظافر ونتف الشعر للتخلص من طاقتهم السلبية.
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 1350 ] نشر منذ 2 ساعتين
😅
درة البسامي[ عدد التعليقات: 128 ] نشر منذ 2 ساعتين
(ولفتت إلى أنها عادة الأشخاص الذين يميلون إلى المثالية والجديون الذين لا يمكنهم الخلود إلى الراحة.)
دراسة صحيحة…رأيتها في كثير ممن يتصفون بالمثالية والجدية… بالرغم من أنهم كبار في العمر ويحتلون مناصب قيادية عليا….
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3460 ] نشر منذ 1 ساعة
اشوفها صارت مقلم مختصر للبعض😂😊
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10279 ] نشر منذ 52 دقيقة
الدراسه فيها نوع من التناقض ✋
ربطت الموضوع في فئة الجديون والمثاليين
ونفت كونه من التوتر
ومن اللمعروف ان مثل هؤلاء الناس اكثر عرضه للتوتر من غيرهم من المتبلدين
ستدفعهم الضغوطات الناجمه عن العمل والمهام الوظيفيه او حتى ممن هم غير موظفين للتوتر وبالتالي قلة الخلود للراحه بسبب التفكير المفرط 😣
وهذا مااراه في نفسي وفي بعض من حولي ممن يكونون ضمن هذة الفئه
اما غيرهم من الفئات تلاقيه شرق والتوتر غرب 😊 ولو تساله عن التوتر مايعرف الا اسمه
من برودهم تشعر انك في المحيط المتجمد 😂😂
برق[ عدد التعليقات: 10560 ] نشر منذ 31 دقيقة
للأسف هذه العاده متأصله فيني منذ الصغر
لدرجة اني احلف على نفسي بعد قضم أظافري بإسناني
وانقض العهد مع نفسي 😢