 70 % من جنود قطر أجانب وأكثر من نصفه لحماية تميم - صحيفة صدى الالكترونية

  • السبت 12

    أغسطس

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  3. 70 % من جنود قطر أجانب وأكثر من نصفه لحماية تميم

70 % من جنود قطر أجانب وأكثر من نصفه لحماية تميم




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