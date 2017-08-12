شاب يقتل مٌراهقاً ويأكل قلبه في ظروف غامضة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أقم شاب مغربي يٌدعى البوعاز 32 عاماً ، على قتل صديقه المراهق 16 عاماَ ، ثم أقتلع قلبه بسكيناً ، وقام بأكله ، بإحدى المقابر في مدينة أزمور المغربية .

وبعد فترة قليلة عثر أحد المارة على جثة القتيل وقام بإبلاغ الشرطة، وتم القبض على الجاني الذي اعترف بكل تفاصيل جريمته، وأحيل إلى المستشفى الإقليمي “محمد الخامس” بالجديدة، وهناك قام الطبيب بإجباره على التقيؤ فأخرج من معدته بقايا من قلب الضحية، ولا تزال دوافع الجريمة غامضة حتى الآن.