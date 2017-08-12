مركز نورين بالرياض ينظم ملتقى عشرة في عشرة " وصفة نجاح " - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

نظم مركز نورين للتدريب ملتقى عشرة في عشرة وصفة نجاح مساء أمس الجمعة ١٩ / ١١ / ١٤٣٨هـ والذي يهدف إلى مساعدة الشباب لصنع تجارب ناجحة تقودهم إلى عالم الأعمال.

وقد شارك في الملتقى عشرة متحدثين في عشر دقائق لكل متحدث بدأت المشاركات بتعريف الحضور بالهوية الذاتية من تكون حيث استعرض د. سعيد العامودي أهمية تعرف الفرد على قدراته ونقاط قوته، ثم عرض الدكتور عبدالله الحمودي تعريف بطاقة النجاح مركزا على أهمية تحويل الفكرة إلى برنامج عمل قابل للتطبيق .

واستعرض الدكتور سلطان العريفي بعض قصص النجاح في وقفة مع أريد أن أصير بعدها كانت مشاركة السلامه أولا للأستاذ محمد رزيقي وبعد مداخلات الحضور بدأت الفترة الثانية باستراتيجية كيدز للتعلم قدمها د. خالد الدوسري مركزا على أهمية اختيار منهجية صحيحة للتعلم، عقب ذلك كانت وقفة مع القراءة السريعة للدكتور محمد الصبي واستعرض نماذج من الأشخاص الذين حققوا أكثر من ٢٠٠٠ كلمة بالدقيقة ، ولأهمية القانون في تحقيق النجاح كانت مشاركة المحامي نايف المحارب في قنن نجاحك، واستعرض أ. حمد الجريان كيفية تفكير الناجحين، وفي وقفه ممتعه مع رؤية 2030 استعرض الأستاذ علي الحربي أهداف رؤية 2030 والفرص التي تصنعها للنجاح .

وشارك رجل الأعمال الشاب هيثم السيف مدير التسويق في السيف غاليري بذكر أهم مبادئ النجاح لرجال الأعمال مع استعراض قصص الشباب السعودي الذين حققوا نجاحات رائعة في عالم الأعمال، عقب ذلك كان الركن الاستشاري من قبل ضيوف الملتقى في مجال القانون وريادة الأعمال والتي لاقت إقبالا من الحضور، أدار الملتقى الإعلامي ومدير التدريب في المركز أ. سعد الحزيمي، وأشار مدير المركز د. مبارك آل سيف إلى أن هذا الملتقى يأتي ضمن مبادرة المركز لتفعيل رؤية المملكة ٢٠٣٠ في تعظيم مشاركة القطاع غير الربحي في النفع المجتمعي، والذي يفتح للشباب فرصا للنجاح والإسهام في الناتح المحلي، وجدد مدير المركز شكره لفريق تاج التطوعي بقيادة حسن سويد الذي شارك في تنظيم الملتقى، حيث من أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ الوصول إلى مليون متطوع سنويا مقابل ١١ ألف متطوع حاليا.