بالصور.. الجمارك تحبط 4 محاولات لتهريب مسدسات وطلقات نارية - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أحبط جمرك جسر الملك فهد عددًا من المحاولات لتهريب مسدسات وطلقات نارية وكمية من الخمور عُثر عليها مُخبأة في مركبات من نوع ” خصوصي ” قَدِمت إلى المملكة عبر الجسر.

وقال سليمان البليهد مدير عام جمرك جسر الملك فهد، إنه تم إحباط تهريب تلك الممنوعات من خلال أربع محاولات، حيث قَدِمت أولاً مركبة من نوع ” خصوصي ” بقيادة أحد المسافرين، وبتفتيشها عُثر على سلاح ناري ” مسدس ” و15 طلقة نارية ملفوفة جميعها بقماش ومُخبأة أسفل مقعد السائق بطريقة فنية وذلك بقصد التمويه على المفتش الجمركي.

وأضاف مدير عام جمرك جسر الملك فهد، أنه وبنفس طريقة التهريب السابقة حاول مسافر آخر تهريب ” مسدس ” و6 طلقات نارية، إلا أنه تم إحباط محاولته.

وأشار ” البليهد ” إلى أنه تم أيضًا إحباط محاولة تهريب 40 زجاجة خمر، حيث كانت مُخبأة في خزان وقود إحدى المركبات التي قدمت للجمرك بقيادة أحد المسافرين، كما أحبط الجمرك محاولة تهريب 16 زجاجة خمر كانت مُخبأة بنفس طريقة التهريب السابقة مع مسافر آخر.

