بالصور.. الكشف عن تويوتا فورتشنر TRD سبورتيفو 2018 رسميًا - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

كشفت تويوتا رسميًا عن فورتشنر TRD سبورتيفو 2018 في معرض جايكيندو الإندونيسي، لتأتي بجسد رياضي جريء أكثر من أيّ وقت مضى.

فلدى فروتشنر TRD مصابيح ضبابية ببلاستيك أسود حولها، عتبات جانبية فضية، شارة TRD أسفل شبك المبرد، جنوط 18 إنش بتصميم جديد، إطالة لممتص الصدمات الخلفي وتعديل لباب صندوق الأمتعة ليتوائم مع شكل الخلفية الجديد، مفسد خلفي كبير، أقراص للمكابح الخلفية.

أما المقصورة فهي بنيّة سوداء مع زخرفات خشبية، ولديها ثلاث أصفف بسبع مقاعد مع وجود مكيّف يعمل بكل صف، شاشة لمسية 7 إنش لنظام الترفيه والملاحة، شاشة 4.2 إنش ملوّنة لعدادات القياسات، كاميرا للرؤية الخلفية، تشغيل وإيقاف بدون مفتاح، مقعد سائق قابل للتعديل إلكترونيا، نظام مثبت سرعة تكيّفي.

أما بالنسبة لخيارات الطاقة، ففورتشنر TRD سبورتيفو متاحة بنسختين، محرك تيربو ديزل GD بسعة 2.4 لتر بقوة 149 حصان و400 نيوتن.متر من عزم الدوران، أما المحرك الآخر فهو VVT-i بترولي بسعة 2.7 لتر بقوة 164 حصان و245 نيوتن.متر من عزم الدوران، وكلاهما يأتي موصولاً بجير أوتوماتيكي من 6 سرعات.

أما بالنسبة للأسعار، فالمواصفات الماليزية لتويوتا فورتشنر TRD سبورتيفو 2018 ستتاح نسختها الديزل بسعر يعادل 148,000 ريال سعودي، بينما النسخة البترولية ستتاح بسعر يعادل 155,200 ريال سعودي، وفي الوقت الحالي ليست لدينا أية معلومات إذا ما كانت ستتاح في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.