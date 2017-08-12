ليفربول يتعادل ايجابيًا مع واتفورد - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله سعيد(صدى):

نجح نادي واتفورد في إنتزاع نقطة ثمينة من أنياب ضيفه ليفربول بنتيجة 3-3 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب فيكاريج رود ضمن مباريات الإسبوع الأول بالبطولة.

إفتتح أصحاب الأرض النتيجة عبر ستيفانو أوكاكا في الدقيقة 8 قبل أن ينجح ساديو ماني في إدارك التعادل لفريقه في الدقيقة 29 وإستطاع واتفورد أن يتقدم بالهدف الثاني عن طريق عبد الله دوكوري في الدقيقة 32 لينتهي شوط المباراة الأول بتلك النتيجة.

وفي شوط المباراة الثاني إحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح ليفربول إنبرى لها البرازيلي فيرمينو بنجاح مدركاً التعادل لليفربول.

ولم يحتاج الريدز سوى دقيقتين فقط عقب هدف فيرمينو ليأتي دوري النجم الدولي المصري محمد صلاح الذي تمكن من إحراز الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 57 قبل أن ينجح ميجيل بريتوس في إدراك التعادل لواتفورد في الثواني الأخيرة من المباراة لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.