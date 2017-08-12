خلفان: الإخوانجية في دول الخليج بؤر إرهابية - صحيفة صدى الالكترونية

خلفان: الإخوانجية في دول الخليج بؤر إرهابية
طالب ضاحى خلفان تميم، رئيس شرطة دبى السابق، القضاء على الإخونجية المتواجدين في دول الخليج العربي، موضحا أنهم بؤر إرهابية ويجب القضاء عليها.
وأضاف خلفان، تدوينات له عبر حسابه على ” تويتر ” : ” قطر تنتهك حق المواطن القطرى فى العبادة بمنعها الحجاج القطريين من أداء مناسك الحج”.
وأوضح خلفان: ” هارودز يتعرض إلى خسائر كبيرة بسبب امتناع القوة الشرائية السعودية الإماراتية ودول المقاطعة من شراء بضائعه”.
وتابع خلفان: ” لا نرجو إلا الخير للمواطن القطرى، المشكلة القادة القطريين الذين صنعوا الأزمة لا يستطيعون علاجها، من يخلق الأزمة لا يحلها ” ، مضيفا: ” الطيران القطرى يطير على حساب الخسارة “.
وسخر خلفان: ” الكوادر القيادية القطرية اللى فى السلطة الخارجية والدفاعية والتى على رأس الهرم الواحد فيهم، يبغى يكحلها ويعميها “.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31904 ] نشر منذ 26 دقيقة
صدقت ياابو خلفان ,,
نهار السلام[ عدد التعليقات: 475 ] نشر منذ 13 دقيقة
خلك من قطر هالحين . .
علمن بالاول كيف الربيع بذاك ؟ قرقاش معك لو عائليه ؟