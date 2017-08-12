 خلفان: الإخوانجية في دول الخليج بؤر إرهابية - صحيفة صدى الالكترونية

  • السبت 12

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. خلفان: الإخوانجية في دول الخليج بؤر إرهابية

خلفان: الإخوانجية في دول الخليج بؤر إرهابية

خلفان: الإخوانجية في دول الخليج بؤر إرهابية
دبي(صدى):

طالب ضاحى خلفان تميم، رئيس شرطة دبى السابق، القضاء على الإخونجية المتواجدين في دول الخليج العربي، موضحا أنهم بؤر إرهابية ويجب القضاء عليها.

وأضاف خلفان، تدوينات له عبر حسابه على ” تويتر ” : ” قطر تنتهك حق المواطن القطرى فى العبادة بمنعها الحجاج القطريين من أداء مناسك الحج”.

وأوضح خلفان: ” هارودز يتعرض إلى خسائر كبيرة بسبب امتناع القوة الشرائية السعودية الإماراتية ودول المقاطعة من شراء بضائعه”.

وتابع خلفان: ” لا نرجو إلا الخير للمواطن القطرى، المشكلة القادة القطريين الذين صنعوا الأزمة لا يستطيعون علاجها، من يخلق الأزمة لا يحلها ” ، مضيفا: ” الطيران القطرى يطير على حساب الخسارة “.

وسخر خلفان: ” الكوادر القيادية القطرية اللى فى السلطة الخارجية والدفاعية والتى على رأس الهرم الواحد فيهم، يبغى يكحلها ويعميها “.


الوسوم:, , , , , ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 31904 ] نشر منذ 26 دقيقة

صدقت ياابو خلفان ,,

[ عدد التعليقات: 475 ] نشر منذ 13 دقيقة

خلك من قطر هالحين . .
علمن بالاول كيف الربيع بذاك ؟ قرقاش معك لو عائليه ؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *