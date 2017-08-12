" هدية " تستقبل 500 حاج سوداني في ميناء جدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

شاركت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية أمس في استقبال ” 500 ” حاج سوداني لدى وصلوهم لميناء جدة الإسلامي , كأول فوج قادم عن طريق البحر لأداء فريضة الحج لهذا العام 1438هـ .

وأوضح مدير جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية الشيخ منصور العامر ، أن استقبال الجمعية للحجاج يأتي ضمن برنامج هدية الرئيسي ” مضياف ” الذي يعنى باستقبال ضيوف الرحمن بجميع منافذ الدخول البرية والبحرية والجوية لتقديم الخدمات المختلفة التي تتمثل في الاستقبال والترحيب وتقديم السقيا والوجبات والمطويات التوجيهية التي تحتوي على التعليمات النظامية وكيفية أداء النسك وفق الطرق الشرعية الصحيحة .

وبين العامر أن الجمعية وبدعم مباشر من وزارة الحج والعمرة تقدم خدماتها للحجاج من خلال خمسة برامج هي : ” غذاء الروح، وغذاء البدن، ومضياف، والعناية، والوكالات” , مفيداً أن الجمعية تهدف من خلال هذه البرامج لإبراز دور أبناء المملكة في خدمة ضيوف الرحمن والاحتفاء بهم.