بالصور.. وزير الحج: المملكة تسخر كامل طاقاتها لخدمة ضيوف الرحمن - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أكد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود , ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – سخرت وتسخر كامل طاقاتها وإمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن.

وأوضح في تصريح صحفي عقب تفقده مكتب وزارة الحج والعمرة بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، أن توجيهات القيادة الرشيدة لهم ولجميع الوزارات والقطاعات المشاركة في خدمة الحجاج , هو توفير أعلى درجات الراحة والطمأنينة والأمان لجميع الحجيج دون استثناء بمن فيهم حجاج إيران والأخوة من قطر ، مشيراً إلى أن وزارة الحج والعمرة استعدت بجميع إمكاناتها في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومنافذ الحج لخدمة الحجاج.

وكشف وزير الحج أن وزارة الحج والعمرة قضت على الحملات الوهمية , مؤكدا جاهزية الوزارة لخدمة أكثر من مليوني حاج خلال هذا العام.

وفيما يتعلق بتسيس الحج قال : ” إننا نرفض تسيس الحج مهما كان الأمر “.

وكان وزير الحج والعمرة قد قام بجولة تفقدية لمجمع إدلاء 2 ( الدورة ) واطلع على سير العمل فيه والخدمات المقدمة للحجاج , ثم دشن برنامج ” التطوير الإلكتروني الذكي الميداني “.

كما تفقد محطة استقبال الحجاج بطريق الهجرة والمكاتب الخدمية التابعة له , إلى جانب تفقده مقر المؤسسة الأهلية للإدلاء واطلع على الخطة التشغيلية لاستقبال ضيوف الرحمن بشكل مفصل ودشن العدد الأول من النشرة الإلكترونية للمؤسسة .