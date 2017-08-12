إحباط مخطط إرهابي جنوب تونس - صحيفة صدى الالكترونية

تونس(صدى):

أحبط الأمن التونسي مخططاً إرهابياً بجنوب البلاد بعد الكشف عن مجموعة إرهابية مكونة من خمسة عناصر كانت تعمل على رصد التحركات الأمنية والعسكرية وتتواصل مع عناصر إرهابية خارج البلاد .

وأفاد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس سفيان السليطي في تصريحات اليوم ، أن المجموعة الإرهابية كانت تتآمر على امن الدولة الداخلي من خلال رصد التحركات الأمنية والعسكرية وتبادل المعلومات مع عناصر إرهابية تتواجد خارج تونس ، مشيراً إلى أن المخطط كان يهدف إلى استقطاب مجموعة من الشباب لإيفادهم خارج البلاد وتقديم الدعم المادي واللوجيستي لعناصر إرهابية أخرى متواجدة خارج البلاد والتخطيط إلى إدخال عناصر إرهابية الى تونس خلسة لارتكاب جرائم إرهابية تتمثل في استهداف مقرات أمنية وعسكرية .

ولفت السليطي النظر إلى أن الأبحاث بينت ان هذا المخطط الشبيه بالمخطط الذي تم إحباطه في بن قردان في مارس 2016 م مدروس من حيث حشد أكبر عدد من المقاتلين ومن حيث تاريخ الدخول والتنفيذ.