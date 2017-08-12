حقوق الإنسان: لن يفلت الانقلابيون في اليمن من العقاب - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

لم يمر ما يفعله المجرمين من الانقلابيين في اليمن ضد المواطنين والأطفال، مرور الكرام، حيث توعدت اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن والتي تعمل باستقلالية تامة إداريًا وماليًا بملاحقة المجرمين وعدم إفلاتهم من العقاب.

من جانبها قالت الناطق الرسمي باسم اللجنة إشراق المقطري: إن اللجنة الوطنية مكونة من خليط من الشخصيات البارزة من المجتمع المدني والقضاة والمحامين، وشكلت لتقوم بكافة أعمال التحقيق وليس الرصد، وذلك بإجراءات شبه قضائية لحصول المواطن اليمني على العدال، مضيفة : أن أبرز الانتهاكات في التقرير الثالث للجنة هو استهداف المدنيين بالقتل والإصابة وتدمير الأحياء السكنية وبث الترويع والذعر والخوف في نفوس المدنيين وعسكرة المدن وتحويلها إلى ثكنات عسكرية.

وأشارت إلى أن زرع الألغام الفردية حصد الكثير من الضحايا الذين كانوا يسيرون في مناطق أمنهم، وأشارت في هذا الصدد قرابة أكثر من 300 مواطن يمني في محافظة تعز أطرافهم مبتورة ! وهو العدد الذي تم رصده وكتابته في تقارير المستشفيات الحكومية ويظل المشهد أكثر مأساوياً، موضحة أن التقرير الثالث للجنة الوطنية حاول أن يركز على الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن، والتي شملت القتل والإصابات وتدمير الأحياء والترويع والخوف وزرع الألغام الفردية وتجنيد الأطفال.

وتابعت: أن أكبر المعوقات التي تواجه اللجنة هي ظروف الحرب والصعوبات الأمنية والحصار والتنقل، والتي استطعنا تجاوزها باختيار راصدين تم تدريبهم ، مشيرة إلى أن مهمتنا تسليم التقرير الثالث للرئيس اليمني، حيث التقينا بعدد من الدبلوماسيين لإيصال أعمال اللجنة والذين أيدوا عملها، ويوجد تطور كبير في علاقة المنظمات الدولية مع اللجنة الوطنية ونجد استحساناً لتقاريرنا الدورية لديهم.

يذكر اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن أعلنت عن تسجيل أكثر من 17 ألف حالة انتهاك موزعة على20 نوعاً من الانتهاكات خلال تسعة أشهر في الفترة من سبتمبر 2016 وحتى يونيو 2017.