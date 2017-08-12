وزير الداخلية يوجّه بحظر استخدام الغاز المسال في المشاعر المقدسة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

وجه صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، باستمرار العمل بمقتضى الأمر السامي الكريم بحظر استخدام الغاز المسال لأغراض الطهي في منطقة المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام1438هـ بما فيها مبان ومخيمات الجهات الحكومية دون استثناء .

وشدد سمو وزير الداخلية في توجيه الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ القرار، وتطبيق الإجراءات النظامية والعقوبات المقررة بحق كل من يثبت مخالفته لمضمون القرار بإدخال أو استخدام الغاز المسال إلى أي من مشاعر منى وعرفات ومزدلفة، سواء أكان تابعاً لحملات الحج أو الجهات الحكومية والخيرية المشاركة في أعمال الحج.

وثمن معالي مدير الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، هذا التوجيه الذي يؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ــ على سلامة حجاج بيت الله الحرام، لتأدية نسكهم بكل أمن وطمأنينة، واستبعاد مكامن الخطر أيا كانت مسبباتها.

وبين أن تطبيق قرار حظر استخدام الغاز يأتي بالتنسيق مع الجهات الأمنية لمنع دخول الغاز إلى المشاعر المقدسة، مؤكداً وجود آليات واضحة لتنفيذ القرار، تمنح لمفتشي الإشراف الوقائي بالدفاع المدني صلاحية ضبط اسطوانات الغاز المسال ومصادرتها، وتطبيق الإجراءات بحق المخالفين .

وقال الفريق العمرو : إن فرق السلامة بالدفاع المدني في الحج ، تباشر جولات تفتيشية يومية داخل المخيمات، للتأكد من خلوها من اسطوانات ومواقد الغاز، ومباشرة ضبط المخالفين، ومصادرة ما بحوزتهم، وتطبيق الغرامات المالية المقررة لهذه المخالفة” ، مؤكدا أن القرار أسهم بفاعلية كبيرة في الوقاية من مخاطر الحريق في مخيمات ومساكن الحجاج بالمشاعر المقدسة منذ بدء العمل به خلال السنوات الماضية .