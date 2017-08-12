شيكابالا يتلقى عرضًا من الرائد - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

تلقى محمود عبد الرازق ” شيكابالا ” عرضا من الرائد من أجل الانضمام لصفوفه خلال الموسم المقبل، وذلك بعدما باتت مسألة استمراره قائدا للزمالك محل شك.

ويعد ” شيكابالا ” من اللاعبين المميزين في الكرة المصرية وبالتحديد نادي الزمالك، ولكن تلقى انتقادات كبيرة في الفترة الأخيرة من جانب رئيس النادي المستشار مرتضى منصور ، مما أدى إلى توتر الأجواء اللاعب ورئيس ناديه.

كما من المتوقع أن توضح الأمور في الفترة المقبلة وقبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وخاص شيكابالا صاحب الـ 31 عاما، عدة تجارب احترافية، بداية من باوك اليوناني والوصل الإماراتي وسبورتينج لشبونة البرتغالي، لكن تجربة سبورتينج لم تكلل بالنجاح في ظل إيعاده الدائم عن المشاركة مع الفريق.