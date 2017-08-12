تعرف على موعد مباريات السوبر - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

لم يصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم حتى الآن الجدول الدراسي للموسم 1439 / 1440 ، ممل جعله في ورطة، في حين تم تسريب جدول مغاير لما هو متوقع حيث خلا من اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني وهو الاسبوع الذي حدده الاتحاد السعودي لاقامة مباراة السوبر بين الهلال والاتحاد في العاصمة ابوظبي الاماراتية.

وأكدت تقارير إعلامية أن الاتحاد السعودي وضع يوم 22 يناير المقبل موعداً للمباراة، في انتظار صدور الجدول الدراسي لكي يضع المباراة في اسبوع إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني (نصف النصف) ليتسنى للجماهير السعودية السفر لابوظبي وحضور المباراة.

يشار إلى أن إقامة السوبر منتصف الموسم جاء وفق وجهة نظر الاتحاد السعودي لكرة القدم حيث يرى أن الأندية تكون في قمة مستواها الفني بعكس بداية الموسم الذي تكون فيه المستويات منخفضة، والسبب الثاني هو حرارة الجو لذلك تم تأجيلها لشهر يناير والسبب الثالث انها ستكون في الإجازة المدرسية، التي يدور حديث عن إلغائها لكي ينتهي الفصل الدراسي قبل شهر رمضان، وكان مجلس ابوظبي الرياضي وعد بتجهيز تجربة مميزة من خلال السوبر لن تقتصر على زمن اللقاء فقط بينما ستحضر فعاليات مصاحبة خلال اسبوع اجازة منتصف الفصل الثاني قبل المباراة وبعدها.