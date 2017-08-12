القانون الفرنسي يحرم نيمار من أموال " الصورة " - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

قال محامو النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، إن العقد الذي يربط اللاعب بناديه الجديد باريس سان جيرمان الفرنسي، لا يتضمن حقوقاً للصورة، وأن هذا الأمر ما زال يخضع لإدارة نيمار نفسه.

وقال المحامي غوستافو شيستو، المسؤول عن الشق المدني وعقود نيمار: ” لم تكن هناك أي ضرورة لإحداث تغييرات كبيرة، نظراً للمشكلات الكثيرة التي حدثت في الماضي، لأن العقد بسيط، لا توجد حقوق للصورة، الأمر مجرد عقد عمل ينظم العلاقة بين صاحب العمل والموظف ” ، موضحا أن “العقد بسيط، ويخضع للقانون الفرنسي، الصارم للغاية ولا يسمح بوجود حقوق للصورة، جميع البنود متعلقة براتب اللاعب فقط “.

ووفقاً لمحاميي النجم الدولي، فإنه على إدارة النادي الباريسي التفاوض بشكل منفصل من أجل حق استخدام صورة اللاعب في أي حملة إعلانية، وهو الأمر الذي يختلف عما كان عليه الأمر في فريقيه السابقين سانتوس وبرشلونة.

وتدير شركة إن آر سبورتس، المملوكة لوالدي اللاعب، الحقوق الخاصة بصورة نيمار.

وشدد شيستو، الذي يرى أن مشكلات نيمار المتعلقة بالتهرب الضريبي لم تعد موجودة بعد الآن، موضحاً ” لحسن الحظ، انتقلنا لمكان لا يسمح فيه القانون بمثل هذه الأمور الجانبية “.