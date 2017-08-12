دراسة حديثة تٌحذر من احتضان القطط الصغيرة - صحيفة صدى الالكترونية

دراسة حديثة تٌحذر من احتضان القطط الصغيرة
أثبتت دراسة حديثة أن احتضان القطط قد يؤدي إلى إصابة صاحب هذا الحيوان الأليف بعدوى تهدد حياته.
وتعرف العدوى باسم ” مرض خدش القطة ” ، والذي يسبب حمى شديدة وظهور بثور ومضاعفات قد تكون خطيرة في بعض الحالات ما قد يؤدي إلى الموت.
وبسبب البكتيريا المنقولة عن طريق البراغيث، فإن البشر يتعرضون لخطر الإصابة بالمرض نتيجة تقبيل القطط أو من خلال الاحتكاك المباشر بها أو نتيجة التعرض للخدوش والعض من قبلها.
وأجرى مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، دراسة استقصائية واسعة النطاق عن المرض، كشفت أن القطط الصغيرة والمشردة بشكل خاص، تحمل هذه البكتيريا.
وقالت الدكتورة كريستينا نيلسون التي شاركت في الدراسة إن ” نطاق وأثر المرض أكبر بقليل مما كنا نظن، ويمكن الوقاية من مرض خدش القطة إذا تمكنا من تحديد السكان المعرضين للخطر وأنماط المرض، والتركيز على جهود الوقاية “.
ويوصي الأطباء بضرورة غسل اليدين بعد الاقتراب من الحيوانات الأليفة عموما والقطط الصغيرة خصوصا، ومنع اختلاط القطط الخاصة بتلك المشردة.
ووجدت الدراسة التي أجريت على مدى ثماني سنوات وشملت أكثر من 13 ألف حالة مصابة بـ ” مرض خدش القطة ” ، أن معدل الإصابة السنوي بالمرض كان 4.5 حالة لكل 100 ألف نسمة، وهو معدل أعلى مما كان متوقعا، إلا أنه ما يزال منخفضا.
ولم تسفر سوى حالات قليلة عن الوفاة، على الرغم من أن الموت كان من أكثر النتائج احتمالا للوقوع باعتبار تردد المرضى في طلب المساعدة الطبية.
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3458 ] نشر منذ 1 ساعة
صحيح ممكن تنقل امراض لا سمح الله انا لا لمستها صدفه😂لازم اغسل😂😊الله يكفينا الشر لكن فيه ناس مدمنين عليها ويآكلونها بعد ويحضنوها😂😊😊
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10275 ] نشر منذ 1 ساعة
لما تقدمت لاختبار تحديد مستوى اللغه الانجليزيه[ايلتس]
جاني موضوع كتابي بعنوان مارأيك في تربية القطط في المنزل 😣
موضوع بصراحه صاااادم بالنسبه لي 😥ولاكنت محضرة عنه والفوكابلري اللي عندي لايسعفني لسرد موضوع في هالعنوان 😭😭😭 💔
وكون التصحيح في جامعة كامبردج بوسط جالية بريتش وقططهم 😣
قلت مالي الا امتدح وجود القطط وفوائدها 😤😤واسمي في الله واجمع افكاري والكلمات البديله والفت مجلد بهالقطط القذره😷😷
من كثر المديح شوي واخليها تدر حليب وزبده 😂😂😂
والحمدلله طمر فيهم 👍 وعدينا بسلام😂😂
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3458 ] نشر منذ 55 دقيقة
ههههههه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13886 ] نشر منذ 49 دقيقة
إنا اذا شفتها اهرب باقي تبوني اتحضنها 😫😝
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1919 ] نشر منذ 18 دقيقة
الله يحمينا ان شاء الله انا عندي الان 4 و الحمد لله ما اصابنا مرض و لا شئ طالما القطة نظيفة و تاخذ التطعيمات ان شاء الله ما بأس