التحالف العربي يدمر زورقًا مفخخًا للحوثي استهدف ميناء المخا - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

أفادت مصادر عسكرية في مدينة المخا غرب اليمن أن قوات التحالف العربي دمرت، فجر السبت، زورقًا مفخخًا ومسيرًا لميليشيات الحوثي كان يستهدف ميناء المخا.

وأضافت المصادر أن الهجوم الفاشل وقع عند الثالثة فجرًا بزورق كان موجهًا إلى سفن راسية في الميناء، وتم تدمير الزورق قبل وصوله إلى الهدف وفق ما نقلته العربية نت .

ولجأ الحوثيون إلى استخدام الزوارق المفخخة لاستهداف السفن والموانئ البحرية، مؤخرًا، حيث عمدت أيضا على زرع ألغام بحرية في محاولة لإيقاف الملاحة واستهداف السفن على سواحل البحر الأحمر.