أمانة الشرقية تنظم مهرجان صيف 38 - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

تنظم أمانة المنطقة الشرقية بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه في الـ 4 من شهر ذي الحجة القادم مهرجان صيف الشرقية 38 ، ويستمر لمدة 15 يوماً ، وذلك في منتزه الملك عبد الله في الواجهة البحرية في مدينة الدمام .

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث باسم أمانة المنطقة الشرقية رئيس اللجنة الاعلامية للمهرجان محمد بن عبدالعزيز الصفيان، أن مهرجان صيف الشرقية 38 سيكون خلال العام بشكل مغاير عن الأعوام الماضية ، حيث سيتضمن أكثر من 50 فعالية متنوعة موجه للأسرة والطفل والشباب, مشيراً الى أنه سيتم إقامة أكثر من 8 خيم رئيسية في المهرجان، التي تتضمن خيمة الفعاليات الرئيسية و تتسع لأكثر من 1800 زائر، إضافة الى خيمة القرية الشعبية ، إذ سيتم مشاركة 13 فرقة شعبية تؤدي الفلكلور الشعبي والألوان البحرية والأهازيج التي تعكس هوية المنطقة، فيما ستتضمن الخيمة إقامة مقهى شعبي بطراز خاص وكذلك مسرح للفنون الشعبية كما سيتم للمرة الأولى إقامة خيمة الرعب والتي يتم تقديمها لزوار المنطقة الشرقية للمرة الأولى وستحمل مفاجآت عديدة للزائرين والسائحين، إضافة الى أنه سيتم إقامة خيمة الأسرة والطفل، التي تتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة الخاصة بالطفل على مسرح خاص سيتم إقامته خصيصا لهذه الأنشطة داخل الخيمة المعدة لذلك.

وكشف أنه سيتم للمرة الأولى إقامة معرض خاص برائدات الأعمال في المهرجان، الذي يأتي من حرص الأمانة على دعم رواد الأعمال في المنطقة من الوجوه الشابة، إذ تم تصميم خيمة خاصة بهم بطراز فريد من نوعه, لافتاً النظر إلى أن الشباب سيكون لهم نصيب في المهرجان، إذ سيتم تخصيص خيمة خاصة بالشباب تقام فيها فعاليات خاصة بهم وتتناسب مع متطلباتهم، مؤكداً أن الأمانة حريصة على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية الذي دائما ما يوصي خيرا بالشباب وبتخصيص فعاليات خاصة بهم في جميع المهرجانات والأنشطة التي تقيمها الأمانة.

وأفاد أنه سيتم تخصيص خيمة للمأكولات لزوار المهرجان والتي تم تصميمها بشكل مميز وجذاب، التي ستشهد مشاركة مطاعم شهيرة تشارك للمرة الأولى في المهرجان، حيث تم تجهيزها بشكل خاص وتوفير جميع سبل الراحة للزوار, كما سيقدم في المهرجان عدد من المسرحيات والفعاليات المختلفة التي ستكون مفاجئة للزوار، وخاصة في ظل الشراكة مع هيئة الترفيه في نسخة المهرجان الحالية، مشدداً على أن الهيئة سيكون لها بصمتها الخاصة في تقديم فعاليات جديدة لزوار المهرجان .

وشدد على أهمية الشراكة بين الأمانة وجميع الجهات الحكومية والخاصة والجهات الداعمة للمهرجان ، بهدف إبراز المهرجان بالشكل المطلوب لإبراز مكانة المنطقة الشرقية السياحية وما تمتلكه من مقومات سياحية تميزها على الخارطة السياحية للمملكة .

وأشار المتحدث باسم أمانة المنطقة الشرقية, إلى أن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير ترأس خلال الفترة الماضية عدد من الاجتماعات التنسيقية للمهرجان ووجه بضرورة تظافر الجهود من أجل الخروج بفعاليات وأنشطة متنوعة تناسب مع أذواق الزوار والسائحين، مبينا أنه تم تشكيل العديد من اللجان المختصة التي ستتولى العديد من الأدوار الإشراقية والتنظيمية في المهرجان ، وجميع أعضائها من الشباب المؤهل بشكل عالي.