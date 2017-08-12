مايوه نيللي كريم يشعل مواقع التواصل الاجتماعي - صحيفة صدى الالكترونية

مايوه نيللي كريم يشعل مواقع التواصل الاجتماعي
أشعلت الفنانة المصرية نيللي كريم مواقع التواصل الاجتماعي بارتداء المايوه على شاطئ البحر.
وواجهت كريم، عبر حسابها الشخصي على ” فيس بوك ” ، هجوم البعض عليها بعد نشرها صورتها بالمايوه بالسخرية وكتبت: ” اللي فهمته إن كل الناس اللي بالمايوه على البحر حايروحوا نار جهنم “.
وكانت أخر أعمال الفنانة نيللي كريم لأعلى سعر والذي عرض في رمضان الماضي بالاشتراك مع الفنان أحمد فهمي والفنانة زينة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31904 ] نشر منذ 1 ساعة
مساعجله على النار يعني ؟؟؟
.. يمهل سبحانه ولا يهمل .. ويأخذ أخذ عزيز مقتدر ,,
نورة[ عدد التعليقات: 341 ] نشر منذ 1 ساعة
ليش يثير ضجه وهي دايم في الافلام واحضان وقبلات عيان بيان ولااحد انتقدها استغفرالله مدري وش قلوبهم ذي
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13886 ] نشر منذ 1 ساعة
😆