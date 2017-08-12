مايوه نيللي كريم يشعل مواقع التواصل الاجتماعي - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أشعلت الفنانة المصرية نيللي كريم مواقع التواصل الاجتماعي بارتداء المايوه على شاطئ البحر.

وواجهت كريم، عبر حسابها الشخصي على ” فيس بوك ” ، هجوم البعض عليها بعد نشرها صورتها بالمايوه بالسخرية وكتبت: ” اللي فهمته إن كل الناس اللي بالمايوه على البحر حايروحوا نار جهنم “.

وكانت أخر أعمال الفنانة نيللي كريم لأعلى سعر والذي عرض في رمضان الماضي بالاشتراك مع الفنان أحمد فهمي والفنانة زينة.