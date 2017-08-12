بالفيديو.. قطتان تعزفان على الأورج بمهارة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

بعد أن اكتسب زوج من القطط في اليابان شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي حين ظهرتا وهما ترنان الجرس طلباً للطعام، عادت القطتان إلى الأضواء في فيديو جديد تظهران فيه وهما تعزفان على آلة الأورج.

وأظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله بمواقع التواصل الأجتماعي، القطتان في اليابان وهما تستندان إلى آلة أورغ كهربائية وتتبادلان العزف عليها عبر الضغط على مفاتيحها.

وتظهر القطة الرمادية وهي تفتتح العزف عبر الضغط على مفاتيح الآلة الموسيقية، مصدرة نغمة بدت كأنها مقطوعة موسيقية حقيقية، قبل أن تتابع زميلتها الضرب على المفاتيح.

