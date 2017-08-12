الصحة تستقبل أول سفينة حجاج في ميناء جدة الإسلامي - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

نفذ مركز المراقبة الصحية بالميناء جميع الخطط الصحية و الوقائية لتوفير الرعاية الصحية لأول فوج حجاج يصل عبر البحر ، حيث تم إستقبال أول سفينة حجاج إلى ميناء جدة الإسلامي و القادمة من دولة السودان الشقيقة و بها 1061 راكب منهم 480 حاجاً على متن السفينة السعودية ( مودة ) و كان في استقبالها فريق عمل متكامل تابع لمراكز المراقبة الصحية بميناء جدة الإسلامي بقيادة مدير مركز المراقبة الصحية الدكتور/ نشوان بن محمد عبدالله ، حيث عملت مراكز المراقبة الصحية إلى تخصيص ما يقارب من 100 مختص و مختصة من جميع التخصصات الطبية و الوقائية و الفنية يقومون بتغطية جميع الأعمال الموكلة إليهم لإستيفاء الجوانب الطبية و الوقائية و التوعوية .

و منذ الوهلة الأولى لوصول الحجاج قام المختصين بمركز التفتيش الصحي للسفن و بإشراف مباشر من مساعد مدير مراكز المراقبة الصحية بميناء جدة الإسلامي الدكتور/ علاء بن فهد بنجابي و مدير مركز التفتيش الأستاذ / زايد السلمي بمعاينة جميع القادمين للتأكد من سلامتهم الصحية ، حيث شملت مراجعة كروت التطعيم مع إعطاء الحجاج العلاج الوقائي لمنع حمل الميكروب المسبب لمرض الحمى المخية الشوكية .

كما قامت اللجان التوعوية تحت إشراف رئيس لجنة التوعية الدكتور/ زياد أمجد حلمي. بمراكز المراقبة الصحية بإستكمال الجانب التوعوي للحجاج من خلال مواد مرئية معدة مسبقاً ( برنامج سفراء التوعية ) ، تم بعدها تقديم هدية لأمراء الأفواج تشتمل على ( مظلة شمسية + حقيبة اسعافات أولية + مطوية الإرشادات الصحية + كتاب صحتك في الحج و العمرة + مطوية عن ضربات الشمس + مطهر يدوي ) كونهم سفراء للتوعية الصحية بعد ما تم تثقيفهم و تدريبهم من قبل أعضاء لجنة التوعية الصحية ، و تم أيضاً التأكد من عرض مواد توعوية أخرى خلال الرحلة مع توزيع المطويات التوعوية لحج آمن و لتحقيق المزيد من الإحترازات الصحية لسلامة الحج و الحجيج .

كما نشير بأن قسم صحة البيئة بمراكز المراقبة الصحية بميناء جدة الإسلامي برئاسة الأستاذ/ مطلق خشمان العتيبي يقوم بتقييم جميع السفن المخصصة لنقل الحجاج من الناحية البيئية مما يكفل رحلة آمنة لحجاج بيت الله الحرام خلال فترة رحلتهم التي تستمر لمدة تتجاوز الإثني عشرة ساعة من خلال فريق مختص و تم التأكد من إلزام الوكلاء الملاحيين بالمحافظة على وضع بيئي آمن لجميع السفن عند وصولها .

كما يقيم قسم مكافحة العدوى بالمراكز و بإشراف رئيس القسم الأستاذ شادي رافع الزهراني و الأستاذ ثابت القحطاني دورة يومياً لإصدار رخصة مهارات مكافحة العدوى الأساسية لجميع العاملين و المكلفين و الزائرين أيضاً خلال موسم حج هذا العام ١٤٣٨.