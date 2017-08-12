" تقنية نجران " تستقبل ملفات المرشحين مبدئيًا غدًا - صحيفة صدى الالكترونية

راشد آل شريه(صدى):

تبدأ الكلية التقنية بمنطقة نجران غداً، في استقبال ملفات المرشحين مبدئياُ للقبول في الفصل التدريبي الأول للعام التدريبي القادم.

وأوضح عميد الكلية بالمنطقة محمد بن علي زبعان الصقري، أن الكلية ستواصل عملية الفرز واستقبال طلبات المتقدمين في قائمة الاحتياط بعد استبعاد المتخلفين عن الحضور, ومن لم تنطبق عليهم الشروط, وكذلك المنسحبين بعد القبول النهائي وحتى اكتمال المقاعد المتاحة لجميع التخصصات المتوفرة بالكلية .

من جانبه بين المتحدث الرسمي للكلية علي بن عبدالله آل عتيق، أن المرشحين مبدئياً يجب عليهم إحضار أصل الهوية الوطنية وصورة منها, ونموذج الفحص الطبي، إضافة إلى الحضور الشخصي للمرشح لاستكمال اجراءات القبول النهائي.