بالفيديو .. امرأة تحدث كارثة أثناء قيادة سيارتها - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

هددت امرأة قاددت سيارة المارة بالخطر حيت سيارتها على سلالم مدخل أحد المباني في شيلي، لتنزلق إلى أسفل وتصطدم بأحد الجدران، ولكن أحد الحراس تمكن من إنقاذ المرأة.

وتحت عنوان “ عدة أخطاء كارثية ” ، قالت صحيفة “ الديلي ميل ” البريطانية، إن هذه السيدة من شيلي ارتكبت مجموعة من الأخطاء تعد ضمن أساسيات قيادة السيارة، ففي البداية ظنت أن مدخل المبنى بالعاصمة سنتياجو، هو مكان وقوف السيارات، فاندفعت إلى المدخل ووقفت على السلالم.

وبدلاً من إحكام فرامل السيارة، تركتها لتنزلق السيارة على السلالم ويكتمل مسلسل الكوارث، والذي كاد ينتهي بها مصابة داخل سيارة محطمة، لولا أن أحد أفراد الأمن تمكن من إنقاذها.

وعند بثه على مواقع التواصل الاجتماعي تعرضت المرأة لإنتقادات شديدة، حيث قال أحد المعلقين: “ ما كان لهذه المرأة أن تقود سيارة على الاطلاق، إنها لا تعرف حتى أساسيات القيادة ”.