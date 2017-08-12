شاطئ عربي يدخل لائحة أفضل 10 شواطئ في العالم - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أحتل شاطئ ” إمسوان ” الواقع شمال مدينة أكادير إنجازا المغربية ، احدى المراتب العشرة الأولى في تصنيف لائحة أفضل شواطئ العالم التي تنشرها كل سنة مجلة ” فوربس ” العالمية المشهورة.

وإستطع شاطئ ” إمسوان ” أن يحتل الصف العاشر في ترتيب أفضل الشواطئ عالميا بفضل مؤهلاته وإمكانياته التي خلقت منه .

ويٌعتبر شاطئ ” إمسوان ” نقطة جذب سياحي في المغرب لمختلف الزوار من كل بقاع العالم وخاصة هواة الرياضات البحرية لإشتهار المنطقة بها ، حيث يقصده مجموعة من أبطال العالم المعروفين في هذه الرياضات ، وكذا مشاهير الكرة والفن بل منهم من إقتنى به منزلا وأضحى يأتي له كلما أراد أن ينعم بقسط من الهدوء والسكينة التي تطبع المنطقة ويستمتع بمناظرها الخلابة وبجودة أسماك إمسوان .

ومن بين هؤلاء المشاهير الحارس الدولي والمدرب الوطني السابق للمنتخب المغربي ” بادو الزاكي ” الذي يتردد على المنطقة أكثر من مرة في السنة لقضاء عطلته بها وممارسة رياضة الغطس التي يعشقها حتى النخاع.