راحة في الاهلي بعد الخسارة من الاتفاق - صحيفة صدى الالكترونية

راحة في الاهلي بعد الخسارة من الاتفاق
منح سيرجي ريبروف المدير الفني لفريق الأهلي لاعبي الفريق راحة من المران اليوم السبت على أن يعود الفريق للتدريبات يوم الأحد وكان الأهلي قد خسر 2-1 مساء الجمعة أمام مضيفه الاتفاق في الجولة الأولى من منافسات دوري جميل للمحترفين.
ويستعد الأهلي لملاقاة فريق الفتح يوم الخميس المقبل في الجولة الثانية من منافسات دوري جميل.
محمد الزهراني[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 31 دقيقة
مع الاسف مشكلة النادي الاهلي هية في الخط الخلفي منطقة الدفاع فقط لو النادي الاهلي يجلب دفاع اثين فقط مع احترامي للفرق جميعا ما تقدر تهزمو بتاتا عيندكم ستة اجانب اسفيد واجلب دفاع للفريق او لاتجيبو لاعبين وتخصرو الملاليين بدون فائدة للفريق واللة حرام يضيع الكيان والجمهور المحروق