راحة في الاهلي بعد الخسارة من الاتفاق - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

منح سيرجي ريبروف المدير الفني لفريق الأهلي لاعبي الفريق راحة من المران اليوم السبت على أن يعود الفريق للتدريبات يوم الأحد وكان الأهلي قد خسر 2-1 مساء الجمعة أمام مضيفه الاتفاق في الجولة الأولى من منافسات دوري جميل للمحترفين.

ويستعد الأهلي لملاقاة فريق الفتح يوم الخميس المقبل في الجولة الثانية من منافسات دوري جميل.