تطبيق مثير للجدل عن " زواج المسيار " يشعل مواقع التواصل الاجتماعي - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أثار إطلاق موقع ” تويتر ” مؤخرًا تطبيقًا عن زواج المسيار يحمل عنوان ” مسياركم ” ومعه صورة للتطبيق وبها صور لبعض الفتيات عبر منصة ابل ستور جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتباينت التعليقات حول هذا التطبيق الغريب حيث وصفه بعض المغردون بأنه أمر غير طبيعي وخارج السياق المجتمعي لما له من آثار سلبية مدمرة على الزيجات المستقرة.

فيما طالب البعض بإطلاق حملة ضد هذا الإعلان ، واستندوا في ذلك إلى أن وسائل التواصل الإجتماعي قد تجاوزت الحد المسموح لها به على هذا النحو بإطلاق مثل هذه التطبيقات.