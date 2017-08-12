 تطبيق مثير للجدل عن " زواج المسيار " يشعل مواقع التواصل الاجتماعي - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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تطبيق مثير للجدل عن ” زواج المسيار ” يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

تطبيق مثير للجدل عن ” زواج المسيار ” يشعل مواقع التواصل الاجتماعي
عادل الحربي(صدى):

أثار إطلاق موقع ” تويتر ” مؤخرًا تطبيقًا عن زواج المسيار يحمل عنوان ” مسياركم ” ومعه صورة للتطبيق وبها صور لبعض الفتيات عبر منصة ابل ستور جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتباينت التعليقات حول هذا التطبيق الغريب حيث وصفه بعض المغردون بأنه أمر غير طبيعي وخارج السياق المجتمعي لما له من آثار سلبية مدمرة على الزيجات المستقرة.

فيما طالب البعض بإطلاق حملة ضد هذا الإعلان ، واستندوا في ذلك إلى أن وسائل التواصل الإجتماعي قد تجاوزت الحد المسموح لها به على هذا النحو بإطلاق مثل هذه التطبيقات.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 44 دقيقة

الله يخرب بيوتهم
حسبي الله ونعم الوكيل

الخرووووووووف الي بيمشي وراهم راح يخرب بيته بيده

[ عدد التعليقات: 252 ] نشر منذ 37 دقيقة

لا معاهم مطاوعه يملحكوم ويسون كل شى والنصف بالنصف وواحد يفتى لك وكل شى شركه كا مله

[ عدد التعليقات: 16159 ] نشر منذ 37 دقيقة

ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه

[ عدد التعليقات: 31889 ] نشر منذ 36 دقيقة

اخبطوا بها على المكشوف ، بلاش بف ودوران وقولة مسيار ,,

,, مافيه باالدين الإسلامي زواج اسمه زواج المسيار ,,

,, فيه الزواج المعروف بشروطه الولي والمأذون والشهود والإعلان .. الإعلان .. إعلان الزواج ,,

,, ماعدا هذا فهو سفاح … بأي اسم غطيتوه لا يُتغطى ,,

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