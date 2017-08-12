تطبيق مثير للجدل عن " زواج المسيار " يشعل مواقع التواصل الاجتماعي - صحيفة صدى الالكترونية

تطبيق مثير للجدل عن ” زواج المسيار ” يشعل مواقع التواصل الاجتماعي
أثار إطلاق موقع ” تويتر ” مؤخرًا تطبيقًا عن زواج المسيار يحمل عنوان ” مسياركم ” ومعه صورة للتطبيق وبها صور لبعض الفتيات عبر منصة ابل ستور جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتباينت التعليقات حول هذا التطبيق الغريب حيث وصفه بعض المغردون بأنه أمر غير طبيعي وخارج السياق المجتمعي لما له من آثار سلبية مدمرة على الزيجات المستقرة.
فيما طالب البعض بإطلاق حملة ضد هذا الإعلان ، واستندوا في ذلك إلى أن وسائل التواصل الإجتماعي قد تجاوزت الحد المسموح لها به على هذا النحو بإطلاق مثل هذه التطبيقات.
فاقده أمي وابوي[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 44 دقيقة
الله يخرب بيوتهم
حسبي الله ونعم الوكيل
الخرووووووووف الي بيمشي وراهم راح يخرب بيته بيده
مغرد[ عدد التعليقات: 252 ] نشر منذ 37 دقيقة
لا معاهم مطاوعه يملحكوم ويسون كل شى والنصف بالنصف وواحد يفتى لك وكل شى شركه كا مله
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16159 ] نشر منذ 37 دقيقة
ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31889 ] نشر منذ 36 دقيقة
اخبطوا بها على المكشوف ، بلاش بف ودوران وقولة مسيار ,,
,, مافيه باالدين الإسلامي زواج اسمه زواج المسيار ,,
,, فيه الزواج المعروف بشروطه الولي والمأذون والشهود والإعلان .. الإعلان .. إعلان الزواج ,,
,, ماعدا هذا فهو سفاح … بأي اسم غطيتوه لا يُتغطى ,,