أمريكا تطلب من أكراد العراق تأجيل استفتاء استقلال إقليم كردستان - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قالت الرئاسة الكردية في بيان إن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من أكراد العراق تأجيل إجراء الاستفتاء بشأن استقلال الإقليم الكردي عن العراق المقرر في الـ25 من سبتمبر القادم.

وذكر راديو (صوت أمريكا) اليوم السبت، أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون طلب ذلك أمس -الجمعة – خلال اتصال هاتفي مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسعود بارزاني.

وأضاف البيان أن ” بارزاني رد قائلا إن شعب إقليم كردستان يتوقع ضمانات وبدائل لمستقبلهم ” ، بينما لم يعط البيان المزيد من التفاصيل حول رد فعل الزعيم الكردي إزاء الطلب الأمريكي.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة ودول أوروبية آخرى كانوا قد أعربوا عن قلقهم إزاء إجراء ذلك التصويت الذي قد يحول الإقليم إلى منطقة عنف.. فيما تعارض تركيا وإيران وسوريا بالإضافة إلى العراق -الذين يتواجد بهم جميعا نسبة كبيرة من السكان الأكراد- إجراء استفتاء بشأن الانفصال.

وكانت وزارة الخارجية الامريكية قد أعربت – فى يونيو الماضي – عن قلقها من أن إجراء الاستفتاء سيصرف الانتباه عن الأولويات الأكثر أهمية ومنها هزيمة مسلحى تنظيم داعش.