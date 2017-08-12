بالفيديو.. " مدني مكة " يحذر من هطول أمطار رعديّة غزيرة اعتبارا من الغد - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة من احتمالية هطول أمطار على مرتفعات المنطقة، وقالت في بيان لها: بمشيئة الله تعالى تشير التوقعات الواردة إلى الدفاع المدني من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إلى احتمالية هطول أمطارٍ تراوح بين متوسطة وغزيرة؛ حيث أشارت تلك التوقعات إلى الامتداد الفاصل المداري (الموسمي)؛ يصحب بكتلة رطبة تؤثر في بعض مناطق المملكة، ومنها المرتفعات لمنطقة مكة المكرّمة اعتباراً من غد الأحد.

وأضافت: ولا يُستبعد تأثر الأجزاء الساحلية منها بهطول أمطار رعديّة تصاحبها أتربة مُثارة نتيجة التيارات الهابطة، كما ورد في التوقعات.

وتابعت المديرية في بيانها: الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة يتابع الحالة، ودعا الدفاع المدني المواطنين والمقيمين كافة، إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول، وكذلك مصادر التيارات الكهربائية والتقيُّد برسائل الدفاع المدني في تلك الحالات الماطرة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.