فيديو مٌحرج لتامر حسني بسبب سيلفي زوجته - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي ، مقطع فيديو ، يرصد تعرض الفنان تامر حسني لموقف حرج بسبب زوجته عارضة الأزياء المغربية بسمة بوسيل .

وظهرت بسمة بوسيل في الفيديو المتداول وهي تحاول النزول عند البلوك الاسمنتي التي طبع عليه زوجها يديه وقدميه على المسرح الصيني في هوليوود لتأخذ مع بصمته صورة ولكن بدا لحسني أنها تتصور سيلفي معه، الامر الذي التقطته عدسات الصحافة وتم تناقله على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع ووضع حسني بموقف حرج بين الحضور.