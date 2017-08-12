الكشف عن جانب جديد في حياة رجل الأعمال العربي قبل ارتباطه بريهانا - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

إثر تسليط الضوء عليه وأنتشار قصة الحب التي تجمعه بالنجمة العالمية ريهانا ، كشف مصدر مقرب من رجل الاعمال حسن جميل ابن البليونير عبد اللطيف جميل ، جانب جديد من حياته .

حيث أكد ان جميل كان متزوجاً من الخبيرة الفنية لينا لازار، قبل تعرّفه الى ريهانا، علماً أن لازار من أصول تونسية، ولدت بالرياض ونشأت بجنيف، قبل أن تنتقل الى لندن ، لافتاً الى أنّ لينا حصلت على طلاقها من البليونير الشاب ولديها حبيب جديد أيضاً.

يٌشار إلى أن جميل كان على علاقة بعارضة الأزياء ناعومي كامبل البالغة من العمر 47 عاماً، خلال الصيف الماضي، وظهر معها في عدة مناسبات، وهي غير راضية نهائيًا عن خبر ارتباطه بريهانا، إذ أن أحد الأندية الليلية الباريسية شهد بعد ذلك شجارًا حادًا بين ريهانا وناعومي تناقلت أخباره وسائل الإعلام، وانسحبت كل واحدة منهما بعد ذلك من حساب الأخرى على مواقع التواصل، وهو ما يفسره الكثيرون اليوم على أنه خلاف بخصوص حسن جميل.