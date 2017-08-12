السيارة السادسة بمهرجان أبها للتسوق تغادر إلى الطائف - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

ذهبت السيارة السادسة بمهرجان أبها للتسوق لمحافظة الطائف وذلك عقب فوز موضي عبدالله العتيبي بعدما اجرى السحب مدير المهرجان الأستاذ إبراهيم محمد الجارالله بحضور ممثلي الغرفة التجارية الصناعية بأبها .

وقالت الفائزة أنها لم تتوقع قط الفوز بالجائزة حيث أن هذه هي الزيارة الأولى لها للمهرجان ، وأثنت على التنظيم المتواجد والمصداقية في السحب على الجوائز .

من جانبه بارك مدير مهرجان أبها للتسوق الأستاذ إبراهيم الجارالله للفائزة كما شكر الحضور على التفاعل اللامستغرب منهم .

ومن جانب آخر أوضح الجار الله عن تبقي سيارتين سوف يجرى السحب عليها خلال اليومين القادمة .