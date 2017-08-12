السيارة السادسة بمهرجان أبها للتسوق تغادر إلى الطائف - صحيفة صدى الالكترونية

السيارة السادسة بمهرجان أبها للتسوق تغادر إلى الطائف
ذهبت السيارة السادسة بمهرجان أبها للتسوق لمحافظة الطائف وذلك عقب فوز موضي عبدالله العتيبي بعدما اجرى السحب مدير المهرجان الأستاذ إبراهيم محمد الجارالله بحضور ممثلي الغرفة التجارية الصناعية بأبها .
وقالت الفائزة أنها لم تتوقع قط الفوز بالجائزة حيث أن هذه هي الزيارة الأولى لها للمهرجان ، وأثنت على التنظيم المتواجد والمصداقية في السحب على الجوائز .
من جانبه بارك مدير مهرجان أبها للتسوق الأستاذ إبراهيم الجارالله للفائزة كما شكر الحضور على التفاعل اللامستغرب منهم .
ومن جانب آخر أوضح الجار الله عن تبقي سيارتين سوف يجرى السحب عليها خلال اليومين القادمة .
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