سادس أيام مهرجان الأسرة والطفل بالنماص يلاقي إعجاب الحضور - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

شهد مهرجان الأسرة والطفل التراثي الترفيهي برعاية متحف اليحيى بالنماص في اليوم السادس حضورا كثيفا للعائلات وقد بلغ الحضور ما يقارب الـ 400 زائر ما بين رجال وأطفال ونساء، وقد استمتع الجميع بالعروض الشيقة التي قدمتها مجموعة روح الترفيهية.

ومن جانبه كشف أبو عابد الشهري المشرف العام على المهرجان أن المهرجان في يومه قبل الأخير يحقق نجاحات متوالية وردود فعل جيدة جداً كما أثنى على الصحف والرعاة المشاركين لدعمهم المهرجان إعلامياً ومعنوياً وقال إن المهرجان لاقى أصداء واسعة على مستوى محافظة النماص وما حولها .

الجدير بالذكر انه قُدم هذا اليوم خاتم الذهب الخامس، وهدايا قيمة للزوار.