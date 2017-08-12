⁠⁠⁠⁠⁠الكشف عن هاتف ذكي يعمل دون بطارية - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

اخترع مجموعة من الباحثين في جامعة واشنطن بسياتل نموذج أولي من هاتف محمول يعمل دون بطارية مستخدما تكنولوجيا خاصة ويعمل من خلال تجميع كميات صغيرة من الطاقة من الإشارات اللاسلكية المعروفة بموجات تردد الراديو أو موجات (آر.إف).

ويأمل باحثون في الولايات المتحدة أن يجري استخدامها في نهاية المطاف في منتجات واسعة الانتشار.

والهاتف هو نموذج أولي ويبدو للوهلة الأولى متطورا قليلا عن لوحة الدائرة الكهربائية مع إضافة أجزاء قليلة ويتعين على المتصل أن يضع سماعات الأذن ويضغط على زر للتحول بين التحدث والاستماع. لكن قال باحثون إنّ ” إن هناك خططا لتطوير مزيد من النماذج الأولية تضم شاشة تعمل بطاقة منخفضة لكتابة النصوص بل وكاميرا أولية “.

ويعتزمون كذلك تطوير نسخة من هاتف يعمل دون بطارية يستخدم خلية شمسية صغيرة لتوفير الطاقة.

ويعتزم الباحثون طرح المنتج خلال ثمانية إلى تسعة أشهر ولم يعطوا مزيدا من التفاصيل.